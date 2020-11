Nella giornata odierna a Fondi, i carabinieri della locale Tenenza, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di misura cautelare personale di collocamento in comunità emesso dal Tribunale per i minorenni traevano in arresto T.K. classe 2006 residente a Fondi perché ritenuto responsabile del reato di rapina.

La vicenda che ha portato all'arresto è il frutto di una investigazione "lampo" dei Carabinieri della Compagnia di Terracina e della Tenenza di Fondi che lo scorso 3.11.2020 erano intervenuti a Fondi per una rapina, commessa con l'uso di una pistola, commessa in pregiudizio di un pakistano, bracciante agricolo di 28 anni, nel corso della quale il minore unitamente ad altri 3 complici si erano appropriati di 120 euro in contanti.

Al termine delle formalità di rito l'interessato è stato accompagnato presso una comunità di Tarquinia.