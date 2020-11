I giudici della Corte d'Appello hanno confermato le condanne a otto mesi di reclusione nei confronti di due medici del Goretti, accusati di omicidio colposo per la morte di una donna avvenuta nel 2012. Le parti civili erano rappresentate dagli avvocati De Paolis e D'Introno. I giudici hanno letto la sentenza che conferma quello che aveva deciso il giudice del Tribunale Giorgia Castriota nel maggio del 2018.

Se la paziente, Adriana Meloni di 50 anni, fosse stata sottoposta ad un intervento chirurgico urgente, la morte sarebbe stata evitata, hanno sostenuto gli inquirenti. La tragedia era avvenuta a Latina nel 2012. La donna mentre era in casa si fratturò una vertebra e finì in ospedale ma anche dopo le dimissioni aveva continuato ad avere dei dolori fino a quando il medico di base non le aveva diagnosticato un'ernia, disponendo un ricovero d'urgenza. Dopo il ricovero, che risale all'8 maggio del 2012 e l'intervento chirurgico la signora è morta il 13 maggio.