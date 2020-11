Sono 274 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. E purtroppo ci sono anche 6 morti. Dunque sono 91 i casi in più rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 5598 di cui 5430 il che fa presumere che in ospedale oggi ci siano 168 ricoverati. I guariti sono in totale 1700, otre 105 in più rispetto a ieri. Con i sei morti i decessi totali arrivano a 119.

Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 274 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (51), di Cisterna di Latina (12), di Cori (3), di Fondi (10), di Formia (11), di Gaeta (6), di Itri (3), di Latina (71), di Lenola (3), di Maenza (1), di Minturno (14), di Norma (1), di Pontinia(6), di Priverno (11), di Rocca Massima (2), di Roccagorga (1), di Sabaudia (8), di S. Felice Circeo (4), di Santi Cosma e Damiano(4), di Sermoneta (5), di Sezze (10), di Sonnino (4), di Spigno Saturnia (4) e di Terracina (29).

Sono stati registrati i decessi di 6 pazienti residenti nel Comune di Aprilia (2), di Latina (3), e di Terracina (1)