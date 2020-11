I ladri hanno dimostrato ancora una volta di non temere il coprifuoco. L'ultimo furto ai danni di un'attività commerciale è stato messo a segno ieri notte nel centro abitato di Borgo Grappa, ai danni della ferramenta che si trova in strada Litoranea. La scoperta risale al momento dell'apertura, ieri mattina, quando i gestori hanno trovato una vetrata abbattuta e all'interno hanno constatato un ammanco di merce.

I soliti ignoti erano entrati per un furto mirato, visto che hanno selezionato accuratamente le cose da prendere. Hanno arraffato infatti diverse attrezzature da pesca, come canne e mulinelli, oltre a materiale da lavoro, come frullini e decespugliatori.

Tutta merce che potranno piazzare facilmente tra i ricettatori.

Dopo la scoperta e la conseguente segnalazione al 113, sono intervenute le pattuglie della Squadra Volante per il sopralluogo alla ricerca di tracce utili all'identificazione dei ladri.