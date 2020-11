"Ciao don Lì". Un lungo applauso e tanta commozione hanno accompagnato don Livio Fabiani nel suo ultimo viaggio. Tante le persone questa mattina fuori alla parrocchia di San Valentino, per i funerali del 78enne sacerdote scomparso lo scorso giovedì 19 novembre.

In quella che è stata e sarà sempre la sua parrocchia, la comunità lo ha salutato in modo composto e rispettoso.

Chi non è riuscito ad entrare nella chiesa per le normative da Covid - che hanno limitato il numero degli ingressi - ha seguito dall'esterno la funzione religiosa, mantenendo le distanze e indossando la mascherina. Nessuno ha voluto mancare a questo appuntamento, seguito anche in streaming grazie alla diretta della pagina del Comune di Cisterna. Presenti le istituzioni, le forze di polizia e le associazioni di volontariato.

Sono stati momenti toccanti e francamente non poteva essere altrimenti. Don Livio è stata una figura cardine nel tessuto sociale del quartiere e non solo. All'uscita del feretro dalla chiesa, la comunità ha reso omaggio al sacerdote del popolo tributandogli un lungo applauso.