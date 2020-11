A Nettuno, nella nottata tra venerdì e sabato, un uomo di 65 anni è stato prima picchiato e poi rapinato, in strada, da una coppia: lui di 40 anni, lei di 25, entrambi di Nettuno e già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati arrestati dalla Polizia e dovranno ora rispondere delle accuse di rapina e lesioni personali

La vittima dei due è un uomo di 65 anni, un senzatetto, che per trascorrere la notte aveva trovato riparo all'interno della casa di riposo "Tosi" di Nettuno che è in stato di abbandono. Probabilmente non era la prima volta che trovava riposo lì. Intorno alle 4:30 del mattino l'uomo è stato sorpreso dai due i quali, dopo essersi introdotti nella ex casa di cura nettunense, lo hanno aggredito sferrando calci e pugni. Non soddisfatti, lo hanno rapinato del telefono cellulare. A quel punto è scattato l'allarme e poco dopo, sul posto, è intervenuta una volante del Commissariato di polizia di Anzio.

La coppia è stata rintracciata poco dopo nella zona di Cretarossa. L'uomo aveva ancora in tasca la scheda telefonica della vittima; durante la perquisizione in casa della coppia è stata ritrovata anche altra refurtiva. I due sono stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo. Ma non è finita qui. Nelle ultime ore l'uomo è stato sorpreso all'esterno dell'abitazione dove era stato ristretto ai domiciliari; per lui è dunque scattato un nuovo arresto e una ulteriore denuncia per evasione.