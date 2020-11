Quinta vittima a causa del Covid-19 nella cittadina di Minturno. La notizia è giunta questa mattina ed ha destato profonda commozione nella comunità che ha appreso della scomparsa di una 54enne di Scauri, tra l'altro molto conosciuta. La donna era ricoverata presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina da diversi giorni. La vittima era reduce da un periodo di cure per sconfiggere una patologia e il contagio si è purtroppo rivelato fatale. Il sindaco di Minturno Stefanelli sul suo profilo Facebook ha ricordato la donna che non è riuscita a superare questa altra battaglia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli