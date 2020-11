Girava con una mazza da baseball e marijuana in auto, i carabinieri lo hanno denunciato dopo un normale controllo.

Nella giornata di ieri in via Veneto a Latina, militari dipendenti della sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Latina, nel corso di specifico controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà N.D. classe 1978, residente a Latina, incensurato. Lo stesso, fermato a bordo della propria autovettura, veniva sottoposto a controllo durante il quale si rinveniva nel portabagagli una mazza da baseball di cm 53. Da perquisizione personale del soggetto, lo stesso era in possesso sostanza stupefacente tipo Marijuana del peso di 0.43 gr. Successivamente, da perquisizione domiciliare, si rinvenivano due bustine contenenti la stessa sostanza del peso di gr. 4.30. Lo stupefacente rinvenuto e la mazza da baseball venivano posti sotto sequestro.