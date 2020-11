La zona alle spalle del teatro, e in particolare piazzale Silvio D'Amico, ovvero il parcheggio compreso tra il mercato annonario e i giardinetti, continua a essere uno dei luoghi di ritrovo più affollati per gli adolescenti, specie nel pomeriggio. Situazioni per lo più sostenibile, ma non mancano episodi allarmanti, per fortuna sporadici. Come quello che è successo nel tardo pomeriggio di ieri, consumato sotto gli occhi di alcuni passanti che non hanno esitato a dare l'allarme: all'improvviso, ma probabilmetne al culmine di una discussione, uno dei gruppetti di giovani che stazionavano nei pressi di via Don Minzoni, si è avventato contro un ragazzo aggredendolo. Il tutto è durato pochi istanti, prima che tutti i protagonisti potessero dileguarsi, i picchiatori da un lato e la vittima dall'altro. Quando in zona è piombata una pattuglia della Squadra Volante, non c'era più nessuno dei giovani segnalati e gli altri gruppi di ragazzi ammassati poco lontano non hanno saputo fornire dettagli utili. Nessuno aveva visto. MA quella zona, come il vicino parco Falcone Borsellino e piazza San Marco restano le zone sensibili per gli adolescenti.