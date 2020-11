E' stato il turno del collegio difensivo degli imputati del processo Astice Petrus, in Tribunale a Latina davanti al giudice Giorgia Castriota per le arringhe difensive che sono andate avanti per tutto il pomeriggio. Dopo che nel corso della sua requisitoria i pm inquirenti Giuseppe Bontempo e Valerio De Luca avevano chiesto condanne totali per i 26 imputati, superiori ai 100 anni di reclusione in aula sono state prese in esame diverse posizioni tra cui quella dell'agente di polizia penitenziaria accusato di aver venduto la sua funzione e che è accusato di corruzione. Nei suoi confronti la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a cinque anni e quattro mesi di reclusione. Le difese hanno chiesto l'assoluzione poi per altri quattro imputati. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Giancarlo Vitelli, Oreste Palmieri, Gianmarco Conca. Il processo che è giunto alle battute finali, riprende il prossimo primo dicembre quando parleranno i difensori di altri imputati.