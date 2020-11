Resta in carcere l'uomo di 35 anni italo francese, residente a Latina che ha scippato una anziana in via San Carlo da Sezze e poi ha minacciato in piazza del Popolo un bambino di 11 anni e si è fatto consegnare un monopattino.

E' quello che ha deciso il giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese all'esito dell'interrogatorio di convalida a cui il 35enne è stato sottoposto. I due episodi erano avvenuti domenica scorsa in centro a Latina tra via San Carlo da Sezze e piazza del Popolo. Difeso dall'avvocato Amleto Coronella, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere