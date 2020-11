Oggi sono 20.648 i nuovi casi di covid 19 in Italia su 176.934 tamponi, i morti sono 541. In calo i ricoveri: -420 unità. Giù ancora le terapie intensive (-9) a quota 32.879. Resta invariato a 11,7% il tasso di positività (positivi/totale tamponi). Il rapporto tra casi testati e positivi è invece al 25,76%. Il totale dei casi è ora di 1.585.178, le vittime sono 54.904.Gli attualmente positivi sono 795.771 (+6.463), i guariti o dimessi 734.503 (+13.642).

Ma è comunque in arrivo un nuovo dpcm in vista delle vacanze di Natale: "Bisogna evitare i movimenti tra le regioni. Ad agosto si sono mosse 8 milioni di persone, se facessimo lo stesso ora, sarebbe un disastro. In generale il messaggio è 'state fermi'". Così Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, L'aria di domenica su La7 in relazione alle misure che verranno adottate in vista del Natale. "Dobbiamo dire la verità: oncologi ed ematologi ci dicono che non riescono a curare i pazienti. I negazionisti quando entrano in terapia intensiva dicono 'scusate ci siamo sbagliati'. Non possiamo pensare agli impianti sciistici, dobbiamo curare le persone", aggiunge.