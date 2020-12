Tragedia alle 5.30 circa del mattino di oggi sulla Pontina, dove si è verificato un incidente mortale. I fatti sono avvenuti all'altezza di Pomezia, tra il chilometro 26 e il chilometro 27 in direzione Roma.

Stando ai primi accertamenti, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo che stava camminando a bordo strada, travolta da un tir in marcia. Immediato l'intervento sul posto della polizia locale di Roma Capitale con il gruppo Eur e altre pattuglie 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: l'impatto è stato fatale ed è morto sul colpo.

La Pontina è attulmente congestionata e il traffico è stato deviato all'altezza di via Naro.