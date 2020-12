Ha tentato di ucciderlo con una bottiglia rotta e puntando il collo della vittima, il tutto per una moneta da un euro. È accaduto ieri pomeriggio, ad Anzio, fuori da un supermercato dove due uomini - un italiano e uno straniero - si erano fermati proponendo ai clienti di sistemare i loro carrelli una volta finita la spesa, a patto di poter poi tenere la monetina inserita.

I due sono entrati in competizione: da un'accesa discussione è nata una lite e poi il tentato omicidio. Come riportato da Repubblica, lo straniero è stato arrestato per tentato omicidio mentre l'italiano è stato soccorso dai medici che gli hanno applicato 50 punti di sutura al collo. Sul posto è giunta la squadra Volante, che insieme al 118 ha soccorso il 33enne di Anzio e poi bloccato il 25 nigeriano, da pochi giorni in Italia e richiedente asilo.