Scontro alla rotatoria, un automobilista soccorso dal 118 e trasferito al pronto soccorso. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 e 30 alla rotatoria che si trova alle porte di Borgo Le Ferriere.

Sono passati molti lunghi minuti prima che qualcuno arrivasse sul posto: "Ho fatto prima io da Nettuno, dopo la chiamata di mio fratello - ci dice la sorella dell'uomo trasferito al pronto soccorso - ad arrivare che la prima ambulanza. Chiamavamo le forze dell'ordine ma per un'ora non si è visto nessuno". In attesa di capire chi sarebbe dovuto intervenire tra carabinieri, polizia e polizia locale, alla fine sul posto è giunta la Polizia stradale impegnata nel pattugliamento della Pontina che ha effettuato i rilievi dell'incidente.