Pensionato e pusher vendeva cocaina nascosta negli slip: è finito in manette un uomo di 63 anni che, per arrotondare, spacciava lungo la statale Pontina. Fermato in un tratto di arteria tra Castel Romano e Pomezia per un normale controllo stradale, i carabinieri si sono insospettiti a causa dell'agitazione mostrata da parte dell'automobilista durante le fasi di identificazione e controllo dei documenti.

Per tale ragione hanno proceduto con un controllo più approfondito, prima la perquisizione personale e poi la vettura a bordo della quale viaggiava. Con sorpresa hanno quindi scoperto della cocaina che, molto probabilmente, il 63enne aveva tentato di occultare negli slip alla vista dei militari

. Originario di Camerino, l'uomo è finito in manette con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti: 8 le dosi rinvenute nel corso della perquisizione personale assieme a 950 euro in contanti, probabile provento dell'attività illecita. Le verifiche estese contemporaneamente da parte dei militari dell'Arma di Tor De' Cenci hanno poi consentito di rinvenire altro quantitativo di droga nella sua abitazione: 40 grammi di marijuana e altre 6 dosi di droga nascoste in una borsa frigo sul balcone di casa, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento e taglio. I carabinieri della stazione Tor De' Cenci hanno tradotto l'uomo presso la camere di sicurezza della Compagnia di Pomezia, coordinata dal comandante Marcello Pezzi, in attesa della direttissima.