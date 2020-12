Gli specialisti dei furti sono tornati a prendere di mira i cavi elettrici e in particolare quelli installati negli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. L'ultimo furto di una lunga serie risale a un paio di giorni fa, in un campo di pannelli solari vicino Borgo Faiti.

La scoperta dell'ultimo furto risale alla mattina di sabato, quando i responsabili dell'impianto hanno trovato i segni lasciati dai ladri, o meglio hanno riscontrato problemi negli allacci dei pannelli solari. Nell'impianto della Migliara 42,5 sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante, ma non hanno potuto fare altro che constatare l'ammanco di cavi. I banditi non avevano lasciato alcuna traccia utile alla loro identificazione e il colpo era stato messo a segno durante la notte, comunque con la complicità del buio quando nei cavi non c'è tensione, quindi era troppo tardi per avviare le ricerche dei ladri in fuga.