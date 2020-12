E' infatti di ieri, ad Anzio, la notizia della scoperta di un nuovo focolaio presso una casa di cura del territorio: si tratta della Teresiana, situata nel quartiere residenziale di Santa Teresa, dove sono risultate positive 34 persone, tra pazienti ricoverati e personale. La conferma è arrivata nella tarda serata di sabato dalla pagina facebook di Salute Lazio dove è stata comunicata l'esistenza di un nuovo cluster tra le persone anziane del territorio. Ricevuti glie siti del test molecolare, sono state subito avviate tutte le procedure per isolare ed assistere le persone colpite dal virus.

Il Coronavirus sembra non voler dare tregua alle città di Anzio e Nettuno che nella prima ondata di primavera avevano resistito, in questa seconda continuano a registrare aumento di casi una e altri decessi l'altra. Una emergenza che, assicurano Asl ed Istituzioni locali, è assolutamente sotto controllo ma che di sicuro continua a preoccupare.

