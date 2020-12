Sul posto si sono recati i volontari della Protezione Civile, che si stanno impegnando per rimuovere il pesante arbusto e per poter permettere ai responsabili dell'Enel di intervenire restituendo corrente al quartiere, dalle 8 di questa mattina completamente al buio.

Tante le segnalazioni che in queste ore stanno arrivando da diverse zone del territorio setino. Tra le più gravi quella dell'area a ridosso del III tratto di via Casali, dove un albero è caduto a causa del vento ed ha danneggiato i fili dell'elettricità.

