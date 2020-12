Oggi nel Lazio si sono registrati 1501 casi positivi dal Coronavirus. Sono 129 contagi in più rispetto a ieri, a fronte però di mille tamponi effettuati in più (17mila il totale). Sono 33 i dcessi e 973 i guariti odierni. Calano i ricoveri, le terapie intensive, i decessi e Roma città rimane al di sotto dei 900 casi. Occorre mantenere il rigore per continuare ad abbassare la curva. Nella Asl Roma 1 sono 429 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 73, 74, 74, 78, 79, 79, 86 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 254 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventiquattro sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 76 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 141 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nove sono ricoveri. Si registrano due decessi di 86 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 74, 80 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 104 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 56, 81, 93 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 175 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 73, 75, 76, 84, 89 e 93 anni con patologie.