Un tamponamento a catena sta paralizzando la via Pontina in direzione sud poco dopo lo svincolo per via dei Giardini ad Aprilia. Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, che vede coinvolti almeno quattro mezzi, tra cui un camion e due furgoni oltre ad una vettura, fa risalire la causa ad un improvviso rallentamento dopo il quale avvenuta la carambola. A quanto sembra la prima collisione ha riguardato i due furgoni, uno dei quali, a sua volta ha centrato la vettura il cui conducente per fortuna è riuscito ad evitare di finire sotto il retro del mezzo pesante rimbalzando sulla corsia di sorpasso e finendo anche contro il new jersey per fermarsi poco più avanti. Sul posto oltre agli agenti della polizia stradale gli operai di Anas e anche due ambulanze che hanno soccorso i primi due feriti.