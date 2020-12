Paura poco fa sulla Pontina, dove si è verificato un incidente autonomo. Coinvolto nello scontro al chilometro 14.400 in direzione sud, tra Castel Romano e Pomezia, un mezzo pesante che - per cause ancora da accertare - ha divelto circa 100 metri di guard rail.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi e la polizia stradale. Si prevedono almeno 4 ore di lavori per il ripristino della circolazione e nel tratto si potrà marciare su una sola corsia. Si consiglia agli automobilisti diretti verso Latina in uscita da Roma di percorrere itinerari alternativi.