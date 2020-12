E' stato sottoposto a fermo giudiziario dalla polizia di Latina al termine di una ricerca durata settimane. Si tratta di M.R., classe 1986, accusato di essere l'autore della rapina avvenuta lo scorso 29 novembre all'Eurospin di Latina Scalo, in via della Stazione. Gli elementi raccolti dalle volanti intervenute in quell'occasione, insieme alla polizia Scientifica, hanno indirizzato le indagini del soggetto già noto alle forze dell'ordine.

I sospetti erano quasi immediatamente ricaduti su di lui, corroborati dal fatto che l'uomo si era reso subito irreperibile. Dopo le ricerche à stato trovato in un casolare di campagna abbandonato in cui il rapinatore aveva trovato rifugio. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti altri elementi probanti, come i vestiti perfettamente compatibili con quelli che il rapinatore indossava nel corso del colpo, così come rilevato anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza estrapolate subito dopo i fatti.

Durante le investigazioni sono emersi inoltre anche elementi di colpevolezza dell'uomo per un furto che si era consumato il 20 novembre in un bar ristorante di Borgo Carso, nel corso del quale vennero rubati circa mille euro in contanti.

Valutati i numerosi elementi di prova raccolti a suo carico, l'uomo è stato sottoposto a fermo di iniziativa da parte della Squadra Mobile e condotto presso la Casa Circondariale di Roma – Rebibbia a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.