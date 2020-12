I militari della locale Tenenza hanno tratto in arresto C. D., originario del posto. L'uomo, a seguito di attività investigativa da parte dei militari, veniva ritenuto responsabile di reati contro la persona e contro la famiglia. Le indagini venivano dirette dal pool dedicato ai reati di violenza di genere della Procura di Latina, costituita e coordinata dal Procuratore Aggiunto Carlo La Speranza e dal Pubblico Ministero Marco Giancristofaro.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli