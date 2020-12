Nella serata del 12 dicembre i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, predisponevano in occasione delle prossime festività natalizie, un' attività di controllo del territorio, finalizzata in particolar modo alla prevenzione ed al contrasto delle violazioni alle leggi in materia di stupefacenti. Nell'ambito di tale controllo venivano denunciati all'autorità giudiziaria due giovani residenti in provincia, trovati in possesso di stupefacenti di cui tentavano di disfarsi alla vista dei militari. I carabinieri dopo aver proceduto alla perquisizione personale dei predetti, rinveniva un bilancino di precisione, otto confezioni in plastica termosaldata al cui interno vi era sostanza stupefacenti del tipo marijuana per un peso complessivo di 7,4 gr, ed uno spinello già confezionato.

La sostanza stupefacente, immediatamente posta sotto sequestro, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre i due 20enni oltre alla denuncia penale per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed alla segnalazione in Prefettura per la detenzione della medesima sostanza, venivano sanzionati per la violazione delle misure di contenimento del covid-19.