C'è un nuovo caso di positività al Coronavirus tra i consiglieri comunali di Aprilia. Si tratta del capogruppo di Fratelli d'Itaia, Vincenzo La Pegna, risultato positivo al tampone molecolare. A raccontarlo è lui stesso, raggiunto telefonicamente. "Sono in isolamento ormai da diversi giorni, il primo tampone veloce a cui mi sono sottoposto volontariamente era risultato negativo - ci ha detto La Pegna - ma persistendo alcuni sintomi febbrili mi sono sottoposto a un molecolare che ha dato questo risultato. Ho usato tutte le precauzioni, dall'utilizzo delle mascherine al rispetto delle distanze ma non è bastato. Comunque mi curo regolarmente e spero di uscirne al più presto". Le condizioni di La Pegna sono comunale buone, il consigliere d'opposizione ha infatti partecipato (in videoconferenza) ai lavori del Consiglio comunale di questa mattina. Al capogruppo di FdI in avvio dell'assise sono arrivati gli auguri di pronta guarigione del presidente del Consiglio comunale Pasquale De Maio e quelli del consigliere di Italia Viva, Vincenzo Giovannini. Si tratta del secondo caso di positività al Coronavirus tra i consiglieri dopo quello che ha interessato Alessandra Lombardi, guarita dal virus dopo circa 40 giorni.