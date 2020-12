Un misterioso incendio si è registrato ieri notte in strada Ponte Materiale, nelle campagne tra Borgo Montello e Nettuno, nell'estrema periferia ovest di Latina. Misterioso perché a prendere fuoco è stata un'utilitaria intestata a una persona introvabile che risulta risiedere nell'hinterland napoletano. E soprattutto perché la vettura incendiata, era ferma in fondo a una stradina di terra battuta in aperta campagna, un luogo considerato abituale covo per i ladri d'auto.

Più volte lì sono finite le ricerche delle forze di polizia impegnate nelle ricerche di costosi suv e supercar appena rubate: in quella zona di campagna ne sono stati recuperati parecchi di mezzi rubati, negli ultimi anni, come spesso vengono ritrovati solo i rilevatori satellitari quando i ladri fanno in tempo a smontarli e sparire con la vettura.

Fatto sta che l'utilitaria incendiata ieri notte non ha niente a che fare con quel tipo di furti: non è una vettura costosa, anzi è un'auto di scarso valore che di certo non aveva senso portare quel luogo, almeno non seguendo le logiche abituali. Dopo l'intervento dei Vigili del fuoco, avvisati da un passante che aveva notato le fiamme piuttosto alte nell'oscurità, sono intervenuti anche i poliziotti della Questura che hanno proceduto con gli accertamenti del caso. L'ipotesi più accreditata è che l'utilitaria venisse utilizzata per commettere dei reati, come furti in abitazione, e sia stata incendiata per cancellare le tracce di coloro i quali l'hanno utilizzata per l'ultima volta.