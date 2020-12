Sono stati alcuni secondi interminabili che hanno terrorizzato la ragazzina paralizzata dalla paura. La giovane in base al racconto che era stato fornito nel corso di un incidente probatorio, era stata afferrata per la nuca ed era stata palpeggiata.

E' stato rinviato a giudizio e il processo per lui inizierà il prossimo 3 febbraio del 2021 davanti al Collegio Penale. E' quello che ha deciso il giudice Giuseppe Cario, nei confronti di Cham, Abdul Karim, accusato di violenza sessuale. L'uomo - secondo quanto ipotizzato dagli investigatori - il 28 marzo del 2019 ha toccato nelle parti intime una ragazza, si tratta di una minore mentre si trovavano in ascensore.

