Un colpo di pistola per uccidere un uomo che era a bordo di uno scooter. La vittima è Fabrizio Moretto, 50 anni, amico di quel Erik D'Arienzo ucciso alcuni mesi fa sulla via Pontina. E' quanto accaduto poco fa a Bella Farnia, a Sabaudia. Dalle prime informazioni il fatto di sangue sarebbe accaduto in via della Tartaruga.Sui fatti indagano i carabinieri intervenuti con investigatori del Nucleo investigativo diretti dal maggiore Antonio De Lise e i militari del Comando stazione di Sabaudia

Moretto, detto Pipistrello, era uno degli indagati nell'inchiesta sulla morte di Erik D'Arienzo.