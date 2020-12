Da oggi l'Italia è in zona rossa e dunque sono vietati gli spostamenti anche all'interno del proprio comune, tranne che per comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità. Per circolare è necessaria l'autocertificazione, che potete scaricare qui e che è utile anche per le deroghe concesse dal Decreto Natale, ossia quella che prevede la possibilità di spostarsi, massimo in 2 per auto (o con minore di 14 anni), per andare a trovare parenti o amici, una sola volta al giorno.

Il modulo è quello emesso dal ministero dell'Interno a ottobre (ancora non c'è un modello nuovo) e dovrà essere consegnato al momento di un eventuale controllo. L'Italia va in fascia rossa in tutti i giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), in arancione negli altri (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio).

Secondo il Dpcm dello scorso 3 dicembre, in ogni caso, "è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione": questo significa che chi si trova in una regione diversa da quella dove abita, dove è domiciliato o dove vive la sua famiglia può farvi ritorno anche in questo periodo, dotandosi di autocertificazione. Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento nelle seconde case purché si trovino all'interno della Regione di residenza.

Chi non ha una stampante può scrivere l'autocertificazione a mano, ricalcando il modello. Se non si ha il modulo con sé e si viene fermati dalle forze dell'ordine saranno loro a compilarne uno: potranno poi eseguire verifiche per controllare la correttezza di quanto dichiarato.