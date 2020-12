Forse era un regalo di Natale, uno di quelli attesi con trepidazione. Girare in pista su un go-kart per quel bambino di 11 anni doveva essere uno dei momenti più belli non solo del periodo natalizio e anche per i genitori vedere la gioia negli occhi di quel bambino doveva essere uno spettacolo emozionante.

Si è tutto trasformato in un dramma quando il mezzo è finito fuori strada e si è schiantato contro le barriere. Le condizioni del piccolo, ai primi soccorritori del 118, sono apparse da subito molto gravi tanto da richiedere l'intervento di un elicottero per un trasferimento urgente al Bambin Gesù di Roma dove è stato ricoverato in codice rosso.

Dopo i primi accertamenti e l'ipotesi di un intervento chirurgico urgente, il personale medico del nosocomio romano, hanno deciso di riservarsi la prognosi. Attendono quindi, come tutta la comunità, che il quadro clinico mostri un qualche miglioramento significativo.

Su quanto accaduto martedì mattina presso il circuito he si trova a Campo di Carne, lungo la Nettunense, indagano i militari del Reparto territoriale di Aprilia che hanno ricevuto la comunicazione del ferimento del piccolo e dell'incidente e che quindi, hanno anche effettuato dei rilievi sul posto.

Si devono valutare il rispetto delle misure di sicurezza del tracciato e anche del mezzo. Sono in fase di rintracciamento anche altri soggetti presenti quella mattina sul circuito che hanno assistito ai fatti e al terribile incidente, per essere ascoltati e avere un quadro più ampio e preciso di cosa sia successo.

L'incidente è avvenuto il 23 dicembre, il giorno prima dell'entrata in vigore dei divieti e delle restrizioni in tutto il Paese, quando, quindi, era permesso fare qualsiasi tipo di attività, rispettando l'obbligo di distanziamento e di indossare le mascherine.

Al momento non risultano contestazioni ai gestori della struttura ma una denuncia sarebbe stata formalizzata presso il Comando dell'Arma di via Tiberio.