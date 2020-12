A Gaeta i carabinieri hanno fermato e denunciato un giovanissimo. Il minorenne è accusato del reato di "porto abusivo di armi". E' accaduto nel corso di perquisizione personale che i militari hanno effettuato nei confronti del ragazzo che portava con sè un coltello a serramanico della lunghezza di cm 10 che veniva sottoposto a sequestro. Il minore è stato deferito in stato di libertà.

