Il signor Massimo Belviso, che ha scattato la foto e girato il video, si è subito premurato di avvertire le forze dell'ordine. Ora è in corso il recupero del razzo.

Massimo stava passeggiando sulla spiaggia quando si è imbattuto in questo strano oggetto. Sembrerebbe un "razzo" di segnalazione, ma a stabilire di cosa si tratta saranno gli uomini della Capitaneria di Porto agli ordini del comandante Emilia Denaro ,subito andati sul posto. Sul quello che sembra un ordigno, forse già detonato, c'è scritto "Bombette anti-sonar" e a una rapida ricerca su Internet emerge che si tratti di semplici segnali pirotecnici usati dai sommergibili per lanciare segnali al di sopra della supericie marina.

Foto per gentile concessione di Massimo Belviso

