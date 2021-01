L'ondata di maltempo prosegue e andrà avanti con tutta probabilità anche nei prossimi giorni. Le mareggiate stanno creando non pochi problemi al litorale pontino, erodendo senza sosta le spiagge. Solo quando tutto sarà finito ci si renderà conto dei danni che saranno determinati. Ringraziamo Antonello Giorgi per il video e le foto

Le mareggiate di questo dicembre non smettono di stupire. La forza del mare si mostra in tutto il suo spettacolo. Emblematico il video girato da alcuni cittadini a Terracina nella serata di ieri: hanno ripreso una grossa onda che risaliva il canale a ritroso. Tanta era potenza che il moto ondoso ha scosso le imabarcazioni attraccate lungo gli argini, a rischio di ribaltarle.

