Investimento mortale a Scauri dove nel tardo pomeriggio di ieri ha perso la vita un 66enne del luogo. Si tratta di Marco Felicioni pensionato, che abitava a poca distanza dal luogo della tragedia. Il sinistro si è verificato poco dopo le 18 in una traversa del lungomare di Scauri a poca distanza dall'abitazione della vittima.

L'uomo era uscito da casa quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale è stato travolto da una Peugeot 207 condotta da un sessantenne del luogo. Per il pedone non c'era nulla da fare e il decesso era immediato. La salma del 66enne è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Dono Svizzero di Formia a disposizione dell'autorità giudiziaria.