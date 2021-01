La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile ha emesso nella giornata di ieri l'avviso di condizioni meteorologiche avverse del 9 gennaio, ancora valido, per il rischio nevicate, ed inoltre, all'interno della previsione sinottica odierna è specificata l'indicazione che: dal pomeriggio di oggi, domenica 10.01.2021, e per le successive 6-12 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, sui settori sud orientali, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; nevicate sui settori orientali mediamente al di sopra dei 700 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati; Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d'acqua, nonchè delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità di tipo giallo per quanto riguarda la provincia di Latina.