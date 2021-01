Gli uomini e le donne della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Latina, ed i colleghi operanti presso i Distaccamenti dipendenti di Aprilia, Terracina e Formia, sotto la direzione del Dr. Gian Luca Porroni, hanno chiuso in questi giorni le attività operative e gestionali relative all'anno 2020.

I servizi di pattugliamento su strada, pur tenendo conto della situazione contingente dovuta alla pandemia in atto, hanno trovato nuovo e costante impulso propulsivo, indirizzandosi prevalentemente sulle tratte extraurbane di maggior incidenza del traffico, cioè: la SS 148 "Pontina", la SS 7 "Appia", la SR 156 "Monti Lepini" e la SR 213 "Flacca", strade che costituiscono quelle cosiddette "città lineari" sulle quali transitano, ogni giorno, migliaia di veicoli e di persone.

Controlli quotidiani, assistenza, rilevamento di incidenti ed il soccorso per gli automobilisti in panne, rappresentano gli aspetti più rilevanti della mission istituzionale di chi fa della strada la propria realtà di intervento: verbali al C.d.S., contestazioni tramite "etilometri" e "drogometri", patenti e carte di circolazione ritirate, punti decurtati sono il "pane quotidiano" per molti agenti della Polstrada che vigilano sulle nostre strade. In questo senso, infatti, autovetture, camion, autobus e motoveicoli sono stati oggetto di verifiche e accertamenti finalizzati a garantire sicurezza in ogni circostanza di tempo e di luogo.

Sono stati verificati - e tenuti sotto controllo - i cantieri stradali, la situazione strutturale delle strade, la cartellonistica stradale e quant'altro abbia attinenza con la grande viabilità fuori dei centri urbani.

Ma c'è di più: la Squadra di Polizia Giudiziaria sezionale ha compiuto numerosi controlli di tipo amministrativo alle officine, le rivendite auto, le agenzie pratiche auto e le autodemolizioni. Tale attività specialistica, che risulta essere stata incrementata nell'anno appena trascorso, si affianca ai servizi di Polizia Giudiziaria che sono stati intensificati, soprattutto nel campo della prevenzione e della repressione del fenomeno dell'alterazione dei contachilometri.

Il personale della Polstrada qualificato ha, infine, preso parte a diversi eventi promozionali, convegni e seminari incentrati sulla sicurezza stradale e sulle attività connesse.

Nel corso del 2020 l'attività operativa di polizia stradale – sia con riferimento al rilevamento degli incidenti stradali che all'esecuzione dei cosiddetti "servizi speciali" - ha inevitabilmente risentito dell'emergenza sanitaria in corso, legata alla pandemia da COVID-19.

Infatti, mentre il fenomeno infortunistico ha fatto registrare una considerevole diminuzione numerica, quale diretta conseguenza dei divieti di circolazione alla mobilità delle persone, quindi anche dei veicoli, che sono stati progressivamente imposti, in concomitanza con la vigenza dei citati divieti, sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi speciali, per essere ripresi solo a partire dal decorso mese di giugno 2020.

Le pattuglie della Polizia Stradale, in tale periodo, sono state in concreto massivamente impiegate nel garantire il massimo concorso alle attività disposte dalle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, per l'attuazione delle misure straordinarie di contenimento e della diffusione del COVID-19.

Tali controlli stanno peraltro proseguendo, col coordinamento delle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, soprattutto nella verifica della legittimità degli spostamenti delle persone, anche sulla scorta delle più recenti normative che ne hanno disciplinato le misure, volte al contenimento della pandemia nel periodo delle festività di fine anno.

Controlli sul rispetto delle misure di contenimento

Fin dalla prima istituzione delle "zone rosse" la Sezione Polizia Stradale di Latina ha profuso il proprio massimo impegno nell'azione di controllo, del rispetto dei divieti di mobilità, attuando – nell'ambito di specifici dispositivi operativi definiti dalle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza su tutta la viabilità di competenza – posti di controllo e/o di blocco per la verifica, nei confronti di tutta l'utenza in transito, della sussistenza delle previste condizioni, che ne legittimavano gli spostamenti ai sensi della normativa di emergenza al momento in vigore. Alla data del 31 dicembre 2020 la Sezione Polizia Stradale di LATINA ha effettuato complessivamente 52.920 controlli alle persone, nel corso dei vari servizi di contenimento. I controlli amministrativi presso le aree di servizio sono stati 4. In quest'ambito, le persone complessivamente sanzionate, ai sensi dell'Art. 4/1 comma del D.L. n. 19/2020 sono state in totale 636.

Attività infortunistica

Nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020 si è registrata, come anticipato in premessa, una drastica riduzione del fenomeno infortunistico rilevato da Polizia Stradale, rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare, a fronte di una diminuzione dell'incidentalità complessiva del 65,5 % (223 incidenti contro i 369 del 2019), gli incidenti mortali (13) e vittime (13) sono diminuiti rispettivamente del 8,2 % e 8,2 % (13 contro i 14 del 2019), mentre gli incidenti con lesioni (280 nel 2020 e 368 del 2019) e le persone ferite (475 nel 2020 e 678 nel 2019) sono diminuiti rispettivamente del 31,4 % e del 42,7 %.

Attività di controllo

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 la Sezione Polizia Stradale ha effettuato 2.772 pattuglie di vigilanza stradale, rilevato e contestato 9.140 infrazioni a norme del C.d.S. Tra queste, le violazioni che sono state accertate per violazioni dei limiti di velocità sono state ben, 1.019, sono state ritirate n. 270 patenti di guida e n. 340 carte di circolazione. I punti patente decurtati complessivamente sono stati 19.833. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 899, tra i quali 79 sono stati sanzionati per "guida in stato di ebbrezza alcolica", mentre quelli denunciati per "guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti" sono stati 31.

Stragi del Sabato sera

Dall'inizio dell'anno fino al 31dicembre scorso, nelle notti dei fine settimana, cioè dalle ore 00,00 alle 06,00 del sabato e della domenica, la Sezione Polizia Stradale ha comunque impiegato nei posti di controllo 9 pattuglie,e non sono stati rilevati incidenti mortali. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 123, tra i quali, il 10,5 %, (cioè 13, di cui 10 uomini e 3 donne) è risultato positivo al test di verifica del tasso alcolemico (nel 2019 la percentuale era stata del 5,6%). Durante questi specifici servizi non sono state denunciate persone per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e non sono stati sequestrati veicoli.

Controlli nel settore del trasporto professionale

Nell'intero 2020, questa sezione Polizia Stradale, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha continuato a fornire forte impulso ai servizi di controllo nel settore del trasporto professionale, che sono stati effettuati anche nel corso di specifici servizi con i Centri mobili di revisione. Al 31 dicembre, sono stati effettuati n. 82 servizi, nei quali sono stati impiegati n. 176 operatori di polizia stradale e n. 8 operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sempre nel corso del 2020, sono stati comunque controllati 750 veicoli cosiddetti "pesanti", tra i quali n. 45 erano stranieri, cioè il 6 %). Le infrazioni accertate in quest'ambito professionale del trasporto, sono state 1.167, sono state ritirate 2 patenti e 10 carte di circolazione.