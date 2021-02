Il sindaco di Sonnino Luciano De Angelis ha deciso di proclamare il lutto cittadino. "La comunità di Sonnino è sgomenta per questa giovane e tragica perdita. Proclameremo il lutto cittadino. Era andato a portare la pace ed è stato ucciso -conclude il sindaco- ci stringiamo attorno alla famiglia".

