Trova un portafoglio con una cifra rilevante tra la vegetazione che stava tagliando con il decespugliatore e lo consegna ai Carabinieri.

Il protagonista dell'encomiabile gesto è stato D.H., un tunisino di sessantuno anni, abitante da tempo a Marina di Minturno, il quale ieri mattina, come faceva spesso, stava pulendo un appezzamento di terreno, situato a Scauri, nei pressi della scuola del Golfo.

L'uomo stava utilizzando un decespugliatore nei pressi del cancello dell'area, che viene aperto saltuariamente. E mentre tagliava l'erba, ha notato un portafoglio che era quasi nascosto dalla vegetazione. Si è fermato e non lo ha neanche aperto, pensando subito a contattare i Carabinieri, i quali lo hanno invitato a recarsi in caserma. Qui il portafoglio è stato aperto e all'interno, oltre ai documenti, c'erano circa 1800 euro in contanti. Una cifra che avrebbe fatto comodo a chiunque, ma l'onestà dello straniero D.H. lo ha spinto a rivolgersi alle autorità militari, che ora stanno svolgendo gli accertamenti per cercare di capire come possa essere capitato che un portafoglio con all'interno un po' di soldi si trovi in un campo da bonificare. Forse qualche malvivente che ha compiuto un furto in un'abitazione e stava fuggendo? Oppure qualcuno che ha scavalcato il cancello per motivi tutti da chiarire. Saranno ora i Carabinieri a fare piena luce sul caso, in considerazione dei documenti che sono stati ritrovati.

Al di là di quelli che saranno gli sviluppi della curiosa e particolare vicenda, va sottolineato il gesto del tunisino, che si vede rinnovare il permesso di soggiorno, ma ancora non ha la cittadinanza italiana. Forse, dopo questo gesto, sarebbe opportuno supportarlo nell'ottenimento dello status di cittadino italiano.