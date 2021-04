Nel corso della sua permanenza ad Aprilia ha condotto importanti operazioni di servizio nei confronti di sodalizi criminali del territorio, l'ultima delle quali, l'operazione Babele eseguita lo scorso mese di marzo, ha consentito l'arresto di 16 persone responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti all'ufficiale vengono formulati dai colleghi e superiori, gli auguri di una fervida e brillante carriera.

Giunto ad Aprilia il 30 marzo 2017, è Laureato in giurisprudenza e scienze dell'amministrazione, è sposato con tre figli. Prima di giungere nell'odierna sede di servizio ha sempre svolto incarichi operativi di un certo rilievo, comandando: Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cosenza; La Compagnia di san Marco Argentano (CS); La Compagnia di Adria (RO); La 3a e la 4a Sezione Criminalità Organizzata e Stupefacenti del Nucleo Investigativo di Palermo; Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di bari.

