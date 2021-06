I due fermati sono attualmente detenuti nelle camere di sicurezza della questura in attesa di essere giudicati domani per direttissima.

I complici infatti hanno prenotato due stanze con i propri documenti pagando in contanti, ed usando uno stratagemma hanno eluso il controllo dei recepionist dell'hotel. L'uomo è stato comunque ripreso e riconosciuto dalle telecamere interne dell'hotel, mentre a dorso nudo si spostava da una camera all'altra dei suoi connazionali.

Ulteriori approfondimenti investigativi hanno permesso agli agenti della Polizia di Stato di dimostrare che il 44enne ed un 30enne, entrambi connazionali del ricercato, avevano messo in atto tutta una serie di accorgimenti per favorirne la latitanza.

Proprio l'attività investigativa permetteva di individuare un possibile fiancheggiatore, suo connazionale, il quale veniva pedinato e fermato questa mattina, in compagnia di altre due persone tra cui il ricercato, destinatario di un mandato d'arresto europeo che ora si trova presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Nella serata di ieri, la locale Squadra Mobile apprendeva, per il tramite della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che il ricercato poteva trovarsi a Latina, luogo in cui aveva verosimilmente intenzione di trascorrere alcune settimane.

La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un cittadino romeno di 42 anni ricercato in ambito internazionale perché condannato a 20 anni di reclusione.

