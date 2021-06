Il sottosegretario all'Interno con delega alla Polizia di Stato, Nicola Molteni, ha fatto visita oggi a Formia ai quattro poliziotti del locale commissariato rimasti feriti il 20 aprile scorso mentre portavano a termine un servizio anti-estorsione nella stazione di Minturno. Molteni ha portato ai poliziotti la sua vicinanza e quella del Viminale. ''Una soddisfazione per i poliziotti che tutti i giorni vivono la strada stringere la mano all'istituzione, un evento che dimostra che i poliziotti non sono abbandonati nel loro quotidiano sacrificio'', ha detto Andrea Cecchini segretario generale di Italia Celere, che ha partecipato alla visita insieme al questore di Latina, Michele Spina, e al dirigente del commissariato di Formia Aurelio Metelli.

