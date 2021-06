La tragedia di Colle Romito, con l'omicidio di due bambini e del nonno, ha scosso anche il mondo politico. «E' una giornata molto triste per la nostra comunità. L'uccisione dell'anziano e dei due bambini ad Ardea rappresenta - dice il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti - una tragedia che lascia sgomenti con lo strazio nel cuore. Rivolgo le condoglianze mie e della Regione Lazio alle famiglie delle vittime e la totale vicinanza alla comunità di Ardea e del consorzio provate dalla drammaticità degli avvenimenti». Un cordoglio al quale si è unito il segretario del Pd, Enrico Letta. «Una notizia agghiacciante. Penso in questo momento - scrive su Twitter - allo strazio dei genitori e dei parenti. Penso alla disperazione in cui si è trasformata una domenica che doveva essere di nuova vita, di riaperture e giochi all'aperto».

Ed anche dal presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sono arrivate parole di dolore per quanto è accaduto in via Andromeda. «Sono sconvolta dalle notizie che arrivano da Ardea, dove un uomo - senza un apparente motivo - avrebbe aperto il fuoco uccidendo un anziano e due bambini. La mia preghiera per le vittime di questa tragedia, il mio cordoglio e quello di Fratelli d'Italia per i loro familiari e per tutti i cittadini di Ardea».

Anche l'amministrazione comunale ha voluto esprimere vicinanza alle famiglie dei due bambini e del cittadino che sono stati uccisi in circostanze ancora da chiarire e comprendere. «Una tragedia ancora peggiore di quello ritenuto finora. Le ultime notizie - dice il sindaco di Ardea, Mario Savarese - descrivono una situazione ancora più assurda della lite degenerata in sparatoria. Le vittime sembrano completamente estranee all'uomo che ha sparato, vittime ancora più innocenti. La gravità della cosa è ancora più eclatante. Dobbiamo capire perché una persona in questo stato era libero di agire».