E' uscito di casa armato di pistola, poi ha mirato in strada, dove ha centrato e ucciso un anziano e due persone. Poi si è barricato in casa, per poi puntare quella stessa pistola contro di sé, uccidendosi. E' quanto accaduto in questa domenica di sangue ad Ardea, nel comprensorio di Colle Romito. A fare fuoco è stato Andrea Pignani, 34 anni, giovane con problemi psicologici, mentre le vittime sono i fratellini Daniel e David Fusinato, 10 e 5 anni, e Salvatore Ranieri, 74 anni.

Tra l'omicida e le vittime, ma anche tra le vittime stesse, non c'è alcun grado di parentela, né sembra esserci un movente che ha portato il 34enne a compiere il gesto: i due fratellini stavano giocando in strada, mentre il 74enne stava passando in bicicletta. Immediato l'intervento dei soccorsi, giunti sul posto anche con l'eliambulanza per salvare i due piccoli, poiché l'anziano è stato ucciso sul colpo. I soccorsi sono stati però vani anche per i bambini, deceduti poco dopo.

Sul posto sono intervenuti così i carabinieri di Anzio e Pomezia, con i militari della Tenenza di Ardea, e dell'aliquota ATI - Anti Terrorismo di Roma, oltre che il Gruppo di Intervento Speciale di Livorno, che hanno circondato la casa in cui si era barricato il 34enne. Subito è stato avviato un tentativo di negoziazione, per tramite di un mediatore dei carabinieri, che però non ha ricevuto risposta. Il 34enne è stato trovato morto in casa, vicino alla pistola che - a quanto sembra - dovrebbe essere quella del padre, una guardia giurata morta poco tempo fa e che non è mai stata trovata a seguito dei controlli successivi al decesso dell'uomo. Probabilmente, il 34enne l'aveva nascosta.