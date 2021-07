Questa mattina all'età di 62 anni è venuto a mancare nella sua abitazione di Borgo Flora l'ex primo cittadino di Cisterna Mauro Carturan. Il tre volte sindaco era stato dimesso poche ore fa ed era tornato a casa dopo essere stato ricoverato per qualche giorno. A stroncare la vita del medico e politico un malore alle prime luci del mattino.

In carica per tre mandati, l'ultimo fino anzitempo quest'anno, Carturaran è stato per tutti il sindaco di Cisterna. Ed era pronto a scendere in campo nuovamente. Proprio qualche ora fa, attraverso un video sui social, aveva confermato la sua quinta candidatura alla massima poltrona di via Zanella.

La notizia della sua scomparsa sta facendo subito il giro della città. Centinaia i messaggi di cordoglio sulla rete. Già sono iniziate le prime visite. Per questo i familiari hanno chiesto di evitare assembramenti.