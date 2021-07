Code e disagi sulla corsia sud della via Pontina. All'altezza del km 35 e 900, nel territorio di Ardea, un incidente che vede coinvolte quattro autovetture sta letteralmente paralizzando il traffico diretto verso Aprilia e verso il capoluogo. Sul posto per effettuare i rilievi e per permettere al 118 di soccorrere alcuni feriti, stanno operando gli agenti della polizia stradale di Aprilia. Al momento si segnalano oltre 3 km di code.