Un violento incendio è divampato oggi pomeriggio nel quartiere Pantanaccio a Latina, in via Selene. Le fiamme si sono sviluppate da un terreno che costeggia la strada e nel giro di pochissimo tempo, alimentate anche dal vento, si sono sviluppate e hanno minacciato anche le abitazioni in particolare il condominio Il Parco dove vivono 72 famiglie. Il fuoco è divampato su più fronti e ha raggiunto anche un'auto che era parcheggiata all'interno dell'area condominiale è che è stata completamente distrutta. Moltissime persone, tra cui famiglie con bambini sono scesi in strada. Immediatamente è scattato l'allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno domato il rogo. Oltre al personale del 115 è intervenuta la Protezione civile e poi i carabinieri, la polizia e la polizia locale. In corso di accertamento la natura del rogo che ha distrutto diversi alberi tra cui eucaliptus e cipressi.