Nella circostanza sono stati acquisiti elementi che tendono ad escludere il movente del gesto legato a fenomeni criminali. Sono in corso febbrili indagini volte all'identificazione dell'autore del gesto, che potrebbero avere sviluppi a breve.

I poliziotti del locale Commissariato di P.S., intervenuti insieme ai colleghi della Polizia Scientifica, hanno rinvenuto in terra, nei pressi dell'autovettura, una bottiglia di vetro in frantumi contenente liquido incendiario che aveva impattato il parabrezza del veicolo, senza innescarsi.

La polizia verso le ore 02.00 è intervenuta a Formia per una segnalazione relativa all'avvenuto lancio di una bottiglia incendiaria all'indirizzo di un'autovettura posteggiata all'interno di giardino pertinente un'abitazione privata.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli