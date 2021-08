Motivi passionali alla base del gesto intimidatorio che si è registrato questa notte a Formia, nello specifico all'ingresso del quartiere di Santo Janni. Un giovane di 20 anni ha lanciato una bottiglia con del liquido infiammabile all'interno del giardino di una casa privata, volendo colpire l'auto in esso parcheggiata. La macchina, una utilitaria, è di proprietà del papà di un altro ventenne, rivale in amore per una ragazza. A ricostruire i fatti la Polizia di Formia giunta sul posto intorno all'una di questa notte. A terra comunque sono stati ritrovati solo frammenti della bottiglia con un odore di liquido infiammabile e senza innesco acceso.

