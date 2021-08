Proseguono gli accertamenti per chiarire la natura del rogo divampato domenica sera in uno dei capannoni della Sep, nel quale era presente compost in fase di maturazione e materiale plastico. Le fiamme sono divampato attorno alle 21.45 e i vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte inoltrata. Sul posto anche i carabinieri e il primo cittadino di Pontinia, Carlo Medici. Al momento, sulla natura dell'incendio, non si esclude alcuna pista e sono in corso accertamenti. In mattinata potrebbe essere previsto l'intervento dell'Arpa per verificare il livello di eventuali emissioni nell'aria.